Ренато Усатый призвал к бойкоту парламентских выборов по смешанной системе

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Лидер «Нашей Партии» прокомментировал решение Центральной избирательной комиссии, отказавшейся второй раз регистрировать инициативную группу по проведению референдума для отмены смешанной избирательной системы. Ренато Усатый призвал все реальные политические силы объявить бойкот парламентским выборам по смешанной системе и начинать подготовку к бессрочным протестам. В то же время местные выборы должны стать «референдумом о недоверии режиму в двух крупнейших городах страны».

«Сегодня всем гражданам Молдовы в очередной раз указали на их место. ЦИК во второй раз отказал в проведении референдума против смешанной системы Плахотнюка-Додона. Сегодня абсолютно очевидно, что при таком ЦИКе, при такой антидемократической системе в целом, настоящая оппозиция должна продвигать свою повестку дня, а не следовать курсом режима. Призываю все реальные политические силы объявить о бойкоте парламентских выборов по смешанной системе. Для этого есть целый ряд предпосылок: законодательство о выборах было изменено с грубыми нарушениями, путем обмана граждан через подконтрольные телеканалы; властью, не пользующейся доверием граждан и возникшей в результате антиконституционного переворота. Эти навязанные парламентские выборы по смешанной системе надо бойкотировать и начинать подготовку к бессрочным протестам. В случае с досрочными местными выборами - поддержать кандидатов, не запятнанных связями с тандемом Плахотнюка-Додона, сделать эти местные выборы референдумом о недоверии режиму в двух крупнейших городах страны», - написал в Facebook Ренато Усатый.