Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Владимир Воронин: ПКРМ призывает всех граждан страны объединить усилия для противодействия унионизму

    12.03.2018 11:08 TVC21 Новости - Политика

    ПКРМ в ходе состоявшегося Пленума центрального комитета подписала декларацию, которая осуждает действия унионистов и предполагает формирование в населенных пунктах страны Комитетов по защите независимости и суверенитета Молдовы.

    В своем выступлении лидер коммунистов Владимир Воронин призвал граждан Республики Молдова активно противостоять унионистам и участвовать в формировании Комитетов по защите независимости и суверенитета Молдовы.

    «… мы должны сражаться за каждую составляющую нашей государственности. Наш опыт сопротивления демонстрирует, что максимальной эффективности в противостоянии с режимом мы достигали, когда нам удавалось выйти за партийные рамки, мобилизовать гражданское общество, его потенциал. Сегодня такой момент настал. Сегодня, когда стоит угроза ликвидации Молдовы, мы призываем всех патриотов, всех, кому небезразлична судьба нашей Родины встать под наши знамена. И это – не партийные знамена, а знамена многовекового Молдавского государства. Мы с вами – буквально с сегодняшнего дня обязаны приступить к формированию в каждом районе, в каждом населенном пункте на базе наших районных комитетов и первичных партийных организаций Комитеты по защите независимости и суверенитета Молдова, открытые для всех, кто готов к сопротивлению. В этих экстремальных условиях – не до политической вкусовщины», - заявил Воронин.

     Экс-президент подчеркнул, что на протяжении восьми лет власти поддерживали идеи унионистов, чтобы отвлечь граждан от реальных проблем. «Как показывают события сегодняшнего дня, ни одна из тем, которую все годы независимости продвигают эти ликвидаторы не забыта, ни один из проектов, направленный на разгосударствление Республики Молдова, не задвинут в долгий ящик. Тактические игры, которые вели партии так называемых «проевропейских» альянсов никогда не заслоняли для них стратегической цели. Скорее, они заслоняли ее для обывателей, для электората, которому приходилось и приходится довольствоваться тупыми телевизионными шоу, бессмысленными кадровыми перестановками, театральными арестами и посадками, неконституционными выборами вместо того, чтобы задуматься: Куда, в какой ад, тащат нас преступники, незаконно захватившие власть в стране. Чтобы – не дай бог – никто не задался вопросом – а почему, собственно – за девять бесконечно долгих и разрушительных лет никто, ни разу не поделился своим видением будущего Молдовы? Почему ни одно из 7 правительств с 2009 года не сформулировало для страны целей развития, долгосрочных стратегий, перспективных планов? Ответ прост: их не интересует будущее Молдовы по той простой причине, что они намерены поставить на нем жирный черный крест. К этой цели они идут планомерно и цинично», - сказал председатель ПКРМ.

    В рамках заседания члены партии выразили обеспокоенность тем, что в настоящее время 64 депутата парламента являются обладателями румынского гражданства.

    По мнению коммунистов, недопустимо обладать гражданством другой страны и при этом разрабатывать законопроекты в Молдове: "В этих условиях Партия коммунистов призывает всех граждан страны, независимо от национальности, вероисповедания, языка, кому дорога судьба нашей страны, объединить усилия для противодействия унионизму". 

     

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