Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Александр Тэнасе объявил об отставке: Я не собирался стать мишенью в избирательной кампании

    12.03.2018 10:18 TVC21 Новости - Политика

    Александру Тэнасе подает в отставку с должности министра юстиции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

    Министр юстиции Александр Тэнасе заявил, что подаст в отставку после того, как на одном из частных телеканалов показали его телефонный разговор с Вячеславом Платоном. Тэнасе написал, что он считает, что стал целью очерняющей его кампании и подчеркнул, что не для того стал министром, чтобы стать целью нападок с электоральным оттенком.

    «Это в духе европейских ценностей, чтобы любая публичная должность основывалась, в первую очередь, на общественном доверии. Тогда, когда доверие подвергается сомнению, даже по неуместным поводам, любая инициатива, какой бы хорошей она не была, не приведет к нужному результату. В этом контексте я пришел к выводу, что лучшим решением в данной ситуации – подать в отставку в ближайшие дни, с поста министра юстиции, завершив таким образом публичную карьеру», - написал Александр Тэнасе.

    Министр поблагодарил премьера Павла Филипа за доверие и совместную работу на благо граждан Молдовы. Александр Тэнасе был назначен министром юстиции 10 января 2018 года.

     

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