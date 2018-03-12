Александр Тэнасе объявил об отставке: Я не собирался стать мишенью в избирательной кампании

Александру Тэнасе подает в отставку с должности министра юстиции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Министр юстиции Александр Тэнасе заявил, что подаст в отставку после того, как на одном из частных телеканалов показали его телефонный разговор с Вячеславом Платоном. Тэнасе написал, что он считает, что стал целью очерняющей его кампании и подчеркнул, что не для того стал министром, чтобы стать целью нападок с электоральным оттенком.

«Это в духе европейских ценностей, чтобы любая публичная должность основывалась, в первую очередь, на общественном доверии. Тогда, когда доверие подвергается сомнению, даже по неуместным поводам, любая инициатива, какой бы хорошей она не была, не приведет к нужному результату. В этом контексте я пришел к выводу, что лучшим решением в данной ситуации – подать в отставку в ближайшие дни, с поста министра юстиции, завершив таким образом публичную карьеру», - написал Александр Тэнасе.

Министр поблагодарил премьера Павла Филипа за доверие и совместную работу на благо граждан Молдовы. Александр Тэнасе был назначен министром юстиции 10 января 2018 года.