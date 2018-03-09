Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андрей Нэстасе не отзовет свою кандидатуру на пост примара столицы

    09.03.2018 14:53 TVC21 Новости - Политика

    Председатель Платформы "Достоинство и правда" (ППДП) Андрей Нэстасе не намерен отзывать свою кандидатуру на должность примара муниципия Кишинев.

    По его мнению, не будет никаких проблем, если Партия "Действие и солидарность" (ПДС) решит выдвинуть Майю Санду. Заявления в этом отношении были сделаны Нэстасе во время программы "În PROfunzime".

    "Наши шансы - жители Кишинева, к которым мы не перестали ходить. Наши опросы выглядят хорошо. У нас есть поддержка. Нет никакой проблемы, если ПДС выдвинет Майю Санду, почему бы и нет? Наше предложение максимально твердое, и мы начали то, что должна сделать любая партия. Вы узнаете, останусь ли я или нет в кампании. Предложение ППДП остается твердым. У нас будет положительный ответ от ПДС", - сказал Андрей Нэстасе.

    Андрей Нэстасе - кандидат от ППДП на пост генерального примара Кишинева. Андрей Нэстасе обратился к Майе Санду за поддержкой на местных выборах, однако Санду ответила ,что до настоящего времени возглавляемое ею формирование не приняло никакого решения в этом отношении.

    ПДС заявила, что примет окончательное решение только после того, как ЦИК объявит дату выборов и запустит избирательную кампанию.

     

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