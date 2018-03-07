Санду еще не решила, поддержать ли Нэстасе в борьбе за пост мэра Кишинева

Майя Санду, как и на президентских выборах, организует внутренний опрос, прежде чем решить, поддержать ли Андрея Нэстасе.

Партия «Действие и Солидарность» пока не приняла решение поддержать ли кандидата Платформы «Достоинство и Правда» Андрея Нэстасе на пост столичного примара. PAS сейчас проводит опрос, а его результаты покажут, хотят ли люди, чтобы их партия выдвинула собственного кандидата или поддержала Нэстасе.

Об этом заявила лидер PAS Майя Санду в эфире телеканала TV 8. По словам Майи Санду, около 2000 гражданам, особенно из муниципия Кишинев, был отправлен по электронной почте вопросник, в котором им предлагается прокомментировать поддержку PAS для Андрея Нэстасе.

Лидер PPDA ранее утверждал, что больше не допустит, чтобы важные вопросы принимались через опрос, а политическое сотрудничество между его партией и политформированием Майей Санду должно основываться на принципах равенства и паритета.