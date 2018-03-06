Влад Плахотнюк: Плахотнюк: Я посоветовал членам ВСБ не участвовать в заседании, объявленном Додоном

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Председатель Демократической партии Влад Плахотнюк заявил в ходе еженедельного брифинга, что ДПМ предложила членам Высшего совета безопасности не участвовать в заседании ВСБ, которое завтра созывает президент Игорь Додон.

«Президент Додон вновь распространяет в СМИ детали повестки Высшего совета безопасности и забывает рассказать детали про повестку этого Совета участников. Более того, мы знаем, что заседание было назначено на то время, когда многие представители не могут его посетить или находятся за пределами страны. Учитывая, что повестка заседания не соответствует компетенции собрания, а также не была скоординирована, мы с коллегами решили посоветовать участникам Совета не идти на заседание и попросить президента Додона организовать заседание тогда, когда все члены будут в стране», — сказал он.

Напомним, Игорь Додон распорядился созвать заседание Высшего совета безопасности 7 марта. Об этом сообщил его пресс-секретарь Ион Чебан.