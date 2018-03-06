Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Влад Плахотнюк: ДПМ приняла решение поддержать единого кандидата от проевропейских партий

    06.03.2018 12:28 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Демократическая партия не будет выдвигать собственного кандидата на досрочных местных выборах в Кишиневе, а поддержит единого кандидата от правых партий. Об этом в ходе брифинга заявил председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк.

    «ДПМ приняла решение поддержать на досрочных местных выборах единого кандидата от проевропейских партий. Мы поддержим того, кому удастся получить наибольшую поддержку от партии «Действие и солидарность», Либеральной партии, Платформы «Достоинство и правда» и Европейской народной партии», - заявил Плахотнюк.

    Плахотнюк подчеркнул, что только единый кандидат от проевропейских сил может спасти столицу от победы социалистов.

     

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