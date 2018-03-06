Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андрей Нэстасе: Мы намерены идти до конца с собственным кандидатом

    06.03.2018 12:20 TVC21 Новости - Политика

    Партия „Платформа достоинство и правда” намерена идти до конца с собственным кандидатом на досрочных местных выборах в муниципии Кишиневе. Об этом заявил председатель партии Андрей Нэстасе на одном из частных телеканалов.

    „Мы намерены идти до конца с нашим кандидатом. Теперь остается на усмотрение каждого в отдельности, что поставит на первый план: партийные, личные интересы или общественные интересы”, - отметил Андрей Нэстасе. Лидер ППДП сослался на ситуацию, в которой партия Майи Санду предложит другого общего кандидата на пост примара Кишинева. „Согласно политической логике, сейчас необходимо, чтобы единого кандидата всех сил поддержали обе партии, потому что так у него будет больше шансов. В данный момент ППДП считает, что этот кандидат должен быть предложен Партией „Платформа достоинство и правда””, - добавил политик.

    По его словам, кандидат ППДП имеет шансы в муниципии Кишиневе и эти шансы будут лучше, если будет поддержан и другими политическими силами и гражданским обществом. „Мы упустили изменения в 2016 году, поэтому в 2018 году мы больше не имеем право упускать этот шанс. В нынешних условиях, я боюсь, что если я не попаду в примэрию, не знаю, кто другой сможет добиться успеха. В нынешних условиях, с Муниципальным советом, который не обязательно будет очень хорошим, но с которым я бы рискнул попробовать сотрудничать с институциональной точки зрения, чтобы найти решения для горожан, все должны оставить в стороне политические и другие разногласия”, - заявил Андрей Нэстасе.

    Кроме того, Андрей Нэстасе считает, что поскольку бывший примар Дорин Киртоакэ подал в отставку, две партии, ПДС и ППДП, должны были уже давно иметь общего кандидата. „Мы должны иметь уже с этого момента кандидата и для следующих президентских выборов, если считаем, что мы являемся серьезными, зрелыми политическими партиями. Мы должны иметь концепцию на будущее, не только на данный момент”, - заявил лидер ППДП.

    По его мнению, это реальный шанс для демократических, антиолигархических сил, которые хотят изменения в лучшую сторону, чтобы через победу на досрочных местных выборах заложить основы фундаментальных изменений в стране.

     

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