Владимир Воронин: Я уверен, что у нас будет очень хороший результат, если не победа

Председатель Партии коммунистов Республики Молдова, Владимир Воронин считает, что действия нынешней власти ведут к тому, чтобы народ проголосовал за оппозицию. Он подчеркнул, что бесконечные скандалы и кража миллиарда привели к тому, что граждане вспоминают с ностальгией период правления ПКРМ и готовы вновь поддержать коммунистов на выборах.

«Мы имеем опыт руководства страной, и опыт положительный. Сегодня страна находится может даже в худшем положении чем в 2000-м году. Поэтому я уверен, что у нас будет очень хороший результат, если не победа. Накопилось такое количество проблем, которые нынешние власти не в состоянии решать: ни для детей, ни для студентов. Ни для стариков, ни для больных, ни для здоровых. Они создают скандалы, а не решают проблемы», - сказал лидер коммунистов.

Экс-президент сообщил, что нынешние власти делают громкие заявления и обещают многое, а на самом деле ни один тендер, ни одно решение по субсидиям не обходятся без фактов коррупции.

«Демократы заявили, что отремонтируют тысячу км дорог. Вы знаете, сколько будет предвыборных программ на этих дорогах? Это же откаты, кто захочет выиграть тендер, он должен выложить определенную сумму на строительство дороги. И эта сумма доходит чуть ли не до половины стоимости проекта уже. У нас есть информация. Также, как и с субсидиями на сельское хозяйство. Еще несколько лет назад брали откат 20%, потом стало 30%, дошло до 40%, а сегодня уже 50%. Ты хочешь получить 100 тысяч помощи твоему хозяйству? Ты 50 тысяч лей должен оставить этой комиссии, что выделяет субсидии», -сообщил Воронин.