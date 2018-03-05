Траян Бэсеску: Решение об объединении должны принять парламенты двух стран, а не граждане

Экс-президент Румынии Траян Бэсеску заяивл, что «реализация идеи унири может состояться двумя способами: референдумами в обеих странах либо совместными решениями парламентов. Решение об объединении должны принять парламенты двух стран, а не граждане на референдуме, поскольку в Молдове референдум по этому вопросу не получил бы поддержки».

Бэсеску считает, что при желании можно найти необходимые финансы для проведения данного плана. «Это зависит от того, когда это произойдет, - ответил Бэсеску. – Чем позже это произойдет, тем дороже обойдется. В 1991 году Республика Молдова после объявления своей независимости имела такой же объем ВВП на душу населения, как и Румыния. Уровень жизни молдаван на тот период был даже выше, чем у нас. Сейчас доля ВВП на каждого румынского гражданина в 6,6 раз больше, чем у вас».

Говоря о перспективах вхождения Республики Молдовы, экс-глава соседнего государства отметил, что в ближайшие двадцать лет внимание ЕС на расширение еврозоны будет сосредоточено на балканских странах: Албании, Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцоговины. «Для Молдовы на данный момент перспективы вхождения в ЕС не существует, - сказал Бэсеску. – Повторю то, что говорил давно: для Республики Молдова униря с Румынией – единственный вариант вхождения в Евросоюз и избавления от буферной зоны между двумя крупными геополитическими мировыми фигурами».