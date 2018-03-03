Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Усатый: Унионизм – это лишь реализация олигархической повестки дня

    03.03.2018 14:38 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Лидер «Нашей Партии» высказал свое мнение об унионистах и их оппонентах, называющих себя государственниками.

    Ренато Усатый считает, что «в первую очередь надо разогнать по домам всех этих артистов погорелого театра, для которых Молдова - это территория разграбления и государственность - не повод для гордости, а возможность воровать безнаказанно»: «Если верить Еуджену Томаку, у граждан Румынии в Молдове - парламентское большинство. 64 депутата. Ещё трое - и большинство будет конституционным. При этом унионизм не выходит за рамки долгоиграющей страшилки: молдавские депутаты переходят из фракции во фракцию, делят портфели, уходя в министерства, проталкивают выгодные проекты и реализуют с начала девяностых довольно однородную олигархическую повестку дня».

    Лидер НП подчеркнул, что во фракции их объединяет не румынский паспорт (и не молдавский), а вполне себе корыстные интересы. «Это понимают в Молдове как ряженные унионисты, так и их оппоненты - фальшивые государственники. Может быть Молдова когда-нибудь и объединится с Румынией, а может снова станет частью Российской Империи. История покажет. Государства появляются и исчезают, так бывает, и часто. Но сегодня, чтобы дать стране шанс, нам в первую очередь надо разогнать по домам всех этих артистов погорелого театра, для которых Молдова - это территория разграбления и государственность - не повод для гордости, а возможность воровать безнаказанно», - написал на своей странице в фэйсбуке Ренато Усатый.

    Обновлено ( 03.03.2018 14:42 )  

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