Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Павел Филип: Мы намерены к концу года построить самую большую в истории страны сеть местных дорог
    Павел Филип провел встречу с главами местных органов власти. ...
    52
    Джеймс Д. Петтит поздравил молдаван с первым днем весны и праздником
    Фото: TVC21 Посол Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова Джеймс Д. Петтит поздравил молдаван с первым днем весны ...
    90
    Коммунисты требуют отставки вице-премьера Юрия Лянкэ
    Фракция Партии коммунистов инициирует процедуру отставки вице-премьера по евроинтеграции Юрия Лянкэ из-за его унионистских ...
    63
    Габурич: Министерство экономики и инфраструктуры и дальше будет надежным партнером бизнеса
    Фото: TVC21 Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич обсудил с членами Ассоциации европейского бизнеса вопросы ...
    62
    Андрей Нэстасе: У платформы “DA” будет свой кандидат в примары Кишинева
    У партии “Платформа достоинства и правды” будет собственный кандидат на досрочных выборах в муниципии Кишинев. ...
    164
    Совет ЕС констатировал деградацию демократии в Молдове
    Выводы Совета Европейского союза по иностранным делам представляют собой констатацию деградации демократии в Молдове. ...
    98
    Дьяков: Демократическая партия может поддержать Сильвию Раду на новых выборах мэра Кишинева
    Демократическая партия может поддержать Сильвию Раду на новых выборах мэра Кишинева. Об этом заявил почетный председатель ...
    128
    Федерика Могерини: Наша поддержка - для людей и для страны
    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в рамках интервью для "Radio ...
    223
    Юрие Лянкэ: Евросоюз готов продолжать поддерживать Молдову
    Выводы Совета Европейского союза по иностранным делам свидетельствуют о наличии поддержки со стороны ЕС и о том, что ...
    278
    Сильвия Раду: Директора муниципальных предприятий назначены временно
    Фото: TVC21 Новые директора муниципальных предприятий были назначены временно. По крайней мере такое объяснение своим ...
    289

    • Павел Филип: Мы намерены к концу года построить самую большую в истории страны сеть местных дорог

    02.03.2018 12:11 TVC21 Новости - Политика

    Павел Филип провел встречу с главами местных органов власти.

    По данным пресс-службы правительства, Павел Филип отметил, что с целью динамизации процесса в феврале была организована встреча с членами Административного совета местных властей Молдовы и с представителями Ассоциации европейского региона «Сирет-Днестр-Прут». Также премьер-министр отметил, что диалог между центральной и местной властью продолжится в рамках Паритетной комиссии и совместной рабочей группы, созданной для решения проблем на местах.

    «Мы все хотим модернизации страны, но чтобы в этом преуспеть, нам необходимо согласовывать свои действия. Проблемы не могут быть решены по волшебству. Уверен, что двигаясь мелкими, но продуманными, и уверенными шагами, можно модернизировать и сообщества, и местные власти. На нас ответственность перед гражданами», - отметил Павел Филип.

    В ходе встречи обсуждались такие вопросы как качество инфраструктуры и ремонт дорог. В связи с этим был также представлен проект новой Национальной программы «Хорошие дороги для Республики Молдова». «Мы предоставим средства для строительства и ремонта 1200 км сельских дорог. Мы намерены к концу года построить самую большую в истории страны сеть местных дорог», - подчеркнул премьер-министр. Участники мероприятия также обсудили проблему насилия в семье, проблему защиты жертв насилия и действия властей в этом направлении.

    Представители местных органов власти выразили свою готовность к сотрудничеству и реализации проектов, призванных улучшить жизнь граждан, а также приветствовали готовность правительства и партнеров по развитию поддержать их в этом процессе. Премьер-министр тоже поблагодарил представителей партнеров по развитию: «Ваше присутствие на сегодняшнем мероприятии позволяет нам почувствовать себя европейским сообществом. Пусть европейская весна будет у нас здесь, в Республике Молдова, и мы завершим этот год реализацией всех запланированных проектов», - отметил премьер-министр.  

     

     

     

      cliven

      mednews

      damicom

      silca