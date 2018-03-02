Павел Филип: Мы намерены к концу года построить самую большую в истории страны сеть местных дорог

Павел Филип провел встречу с главами местных органов власти.

По данным пресс-службы правительства, Павел Филип отметил, что с целью динамизации процесса в феврале была организована встреча с членами Административного совета местных властей Молдовы и с представителями Ассоциации европейского региона «Сирет-Днестр-Прут». Также премьер-министр отметил, что диалог между центральной и местной властью продолжится в рамках Паритетной комиссии и совместной рабочей группы, созданной для решения проблем на местах.

«Мы все хотим модернизации страны, но чтобы в этом преуспеть, нам необходимо согласовывать свои действия. Проблемы не могут быть решены по волшебству. Уверен, что двигаясь мелкими, но продуманными, и уверенными шагами, можно модернизировать и сообщества, и местные власти. На нас ответственность перед гражданами», - отметил Павел Филип.

В ходе встречи обсуждались такие вопросы как качество инфраструктуры и ремонт дорог. В связи с этим был также представлен проект новой Национальной программы «Хорошие дороги для Республики Молдова». «Мы предоставим средства для строительства и ремонта 1200 км сельских дорог. Мы намерены к концу года построить самую большую в истории страны сеть местных дорог», - подчеркнул премьер-министр. Участники мероприятия также обсудили проблему насилия в семье, проблему защиты жертв насилия и действия властей в этом направлении.

Представители местных органов власти выразили свою готовность к сотрудничеству и реализации проектов, призванных улучшить жизнь граждан, а также приветствовали готовность правительства и партнеров по развитию поддержать их в этом процессе. Премьер-министр тоже поблагодарил представителей партнеров по развитию: «Ваше присутствие на сегодняшнем мероприятии позволяет нам почувствовать себя европейским сообществом. Пусть европейская весна будет у нас здесь, в Республике Молдова, и мы завершим этот год реализацией всех запланированных проектов», - отметил премьер-министр.