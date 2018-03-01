Андрей Нэстасе: У платформы “DA” будет свой кандидат в примары Кишинева

У партии “Платформа достоинства и правды” будет собственный кандидат на досрочных выборах в муниципии Кишинев. Об этом лидер формирования Андрей Нэстасе заявил в рамках программы «Important».

«Сразу после оглашения отставки Дорина Киртоакэ, Партия «Платформа достоинство и правда» заявило о том, что у нее будет свой кандидат. Кто это будет – мы еще не решили, это решение будет принято 3 марта на заседании Национального совета политформирования», - подчеркнул Нэстасе.

Он отметил, что обратился за соответствующей поддержкой в адрес своих партнеров, партии “Действие и солидарность” Майи Санду, однако пока не получил ответ.

Кроме этого Нэстасе намерен попросить поддержки и у других политических сил, а также у гражданского общества. Лидер ППДП отказался говорить, является ли он тем самым кандидатом.