Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андрей Нэстасе: У платформы “DA” будет свой кандидат в примары Кишинева

    01.03.2018 11:51 TVC21 Новости - Политика

    У партии “Платформа достоинства и правды” будет собственный кандидат на досрочных выборах в муниципии Кишинев. Об этом лидер формирования Андрей Нэстасе заявил в рамках программы «Important».

    «Сразу после оглашения отставки Дорина Киртоакэ, Партия «Платформа достоинство и правда» заявило о том, что у нее будет свой кандидат. Кто это будет – мы еще не решили, это решение будет принято 3 марта на заседании Национального совета политформирования», - подчеркнул Нэстасе.

    Он отметил, что обратился за соответствующей поддержкой в адрес своих партнеров, партии “Действие и солидарность” Майи Санду, однако пока не получил ответ.

    Кроме этого Нэстасе намерен попросить поддержки и у других политических сил, а также у гражданского общества. Лидер ППДП отказался говорить, является ли он тем самым кандидатом.

    Обновлено ( 01.03.2018 11:54 )  

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