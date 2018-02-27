Юрие Лянкэ: Евросоюз готов продолжать поддерживать Молдову

Выводы Совета Европейского союза по иностранным делам свидетельствуют о наличии поддержки со стороны ЕС и о том, что Республика Молдова очень значима для Евросоюза. Такое заявление сделал вице-премьер по вопросам европейской интеграции Юрие Лянкэ на одном из частных телеканалов.

По словам вице-премьера, Евросоюз готов продолжать поддерживать Молдову, оказывать ей помощь в модернизации, в решении стоящих перед ней проблем, потому что он хочет создать в стране зону стабильности. „Это сбалансированный, объективный документ, содержащий реалистичный анализ, фиксирующий всё то позитивное, что произошло в нашей стране за последний период, примерно за два года, и, конечно же, он указывает на те области, где нам предстоит ещё многое сделать”, - заявил Юрие Лянкэ.

По его мнению, документ следует рассматривать в комплексе. Юрие Лянкэ утверждает, что, по сравнению с аналогичным докладом от 2016 года, появился целый ряд позитивных элементов, дана положительная оценку ряду инициированных правительством реформ, таких как укрепление банковской системы, создание антикоррупционных учреждений, макроэкономическая ситуация, рост двусторонней торговли с ЕС. „Что касается адресованных нам сигналов, то названы именно те области, которые, как мы знаем и сами, пока ещё являются проблемными. Будь у нас всё идеально, мы сегодня были бы государством-членом Европейского союза”, - сказал вице-премьер.