Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андриан Канду: Мы не хотим вступать в какой-либо конфликт с Россией

    23.02.2018 11:52 TVC21 Новости - Политика

    Республика Молдова не должна покидать СНГ, но ожидает соответствующего отношения и уважения со стороны Российской Федерации. Заявления были сделаны в ходе телепрограммы "Important".

    По словам Канду, для Республики Молдова платформа СНГ является платформой сотрудничества со странами Средней Азии.

    "Мы используем  СНГ для того, чтобы иметь платформу сотрудничества со странами Средней Азии. Мы отказываемся участвовать в мероприятиях СНГ, которые проводятся в Российской Федерации. Однако, если мероприятия, относящиеся к вопросу сотрудничества СНГ, организованы в других странах СНГ, мы принимаем участие", - заявил Канду.

    Несмотря на это, спикер утверждает, что если Республика Молдова покинет СНГ, она потеряет важные экономические и социальные связи с другими государствами. В то же время Канду заявил, что Российская Федерация не отреагировала на некоторые обращения властей Кишинева.

    "В последний период были разработаны некоторые направления для завоевания доверия и сотрудничества. Проведены обсуждения о том, чего Российская Федерация хотела бы на первом этапе. Мы однако говорили о запросах в РФ, которые остались без ответа, связанных с расследованием банковского мошенничества и отмыванием денег. Мы сделали несколько запросов, касающихся запугивания молдавских чиновников в Российской Федераций, мы говорили о злоупотреблениях России в отношении Республики Молдова, связанных с экономическими проблемами, и не получили ответа", - отметил Андриан Канду.

    Он подчеркнул, что Молдова ожидает от России каких-то жестов.

    "В первую очередь, мы хотим должного отношения и поведения. Мы не хотим вступать в какой-либо конфликт с Россией, но в то же время хотим, чтобы нас уважали", - сказал в заключение председатель парламента.

     

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