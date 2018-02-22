Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Серафим Урекян готов участвовать в выборах только в качестве независимого кандидата

    22.02.2018 13:18 TVC21 Новости - Политика

     

    Серефим Урекян высоко оценивает свои шансы на досрочных выборах, которые предстоят в Кишиневе. Бывший градоначальник не исключает и своего участия в предвыборной гонке.

    Он заявил, что готов участвовать в выборах только в качестве независимого кандидата.
    Однако Урекян считает, что в создавшихся обстоятельствах, необходимо назначить исполняющего обязанности мэра, который должен работать до очередных местных выборов 2019 года.

    Напомним, что на прошлой неделе о своей отставке с поста столичного мэра заявил Дорин Киртоакэ. После того, как решение по данному вопросу примет Муниципальный совет Кишинева, его передадут на рассмотрение в Центральную избирательную комиссию.

    Обновлено ( 22.02.2018 13:32 )  

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