Серафим Урекян готов участвовать в выборах только в качестве независимого кандидата

Серефим Урекян высоко оценивает свои шансы на досрочных выборах, которые предстоят в Кишиневе. Бывший градоначальник не исключает и своего участия в предвыборной гонке.

Он заявил, что готов участвовать в выборах только в качестве независимого кандидата.

Однако Урекян считает, что в создавшихся обстоятельствах, необходимо назначить исполняющего обязанности мэра, который должен работать до очередных местных выборов 2019 года.

Напомним, что на прошлой неделе о своей отставке с поста столичного мэра заявил Дорин Киртоакэ. После того, как решение по данному вопросу примет Муниципальный совет Кишинева, его передадут на рассмотрение в Центральную избирательную комиссию.