Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андриан Канду: Молдова не намерена терпеть оскорбления России

    21.02.2018 14:21 TVC21 Новости - Политика

    Власти Молдовы не намерены "терпеть отношение, основанное на санкциях, оскорблениях и обвинениях только из-за того, что республика стремится быть ближе к ЕС и стать частью европейской семьи". Об этом заявил председатель парламента Андриан Канду в интервью украинскому информагентству "Украинские национальные новости".

    Он подчеркнул, что "Молдова не стремится к открытому противостоянию, к войне с Россией. Но российским властям, особенно некоторым ее представителям, следует понять, что мы ждем уважения к себе, к нам нужно относиться, как к равному партнеру".

    Говоря о причинах принятия парламентом закона о борьбе с российской пропагандой и декларации о вмешательстве РФ во внутренние дела РМ, спикер напомнил, что в этом году в республике предстоят парламентские выборы.

    "Мы ощущаем, что Россия увеличивает свое влияние, свою активность, давление на правительство. Также мы видим, что усиливается поддержка некоторых партий. С одной стороны, это финансовая и не только поддержка пророссийских партий, а также через использование телеканалов, аффиллированных с Россией СМИ. Во-вторых, у нас есть информация об активизации спецслужб РФ в РМ, третье - мы видим увеличение активности российских военных в Приднестровье, где они часто проводят военные учения, в том числе совместно с, так называемыми, приднестровскими военными. Все эти пласты пропаганды мы ощущаем все сильнее и сильнее. Это вынуждает нас быть более бдительными и осторожными в отношениях с РФ", - сказал он.

    При этом, Канду отметил, что вариант полного запрета российских телеканалов никогда не рассматривался, потому что "некоторый контент, который ретранслируется в Молдове, граждане очень любят - развлекательные передачи, фильмы".  По его словам, это решение не имеет правовых последствий, но касается различных органов власти.

    "Власти Молдовы должны выстраивать свою политику, исходя из этой Декларации парламента, и взаимоотношения с РФ также будут учитывать политические заявления нашего парламента. Это не закон, он не имеет правовых последствий, это политическое заявление и важно продемонстрировать всем нашим партнерам, включая Россию, что Молдова хочет, чтобы ее уважали", - сказал спикер.

     

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