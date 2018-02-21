Майя Санду заявила, что воспользуется возможностью участия в местных выборах в Кишиневе

Лидер Партии «Действие и солидарность» Майя Санду заявила, что воспользуется возможностью участия в местных выборах в столице, которые состоятся весной этого года. По ее словам, только в этом случае Кишинев будет освобожден от господства Демократической партии.

"Кишинев не принадлежит ДПМ и никогда не будет принадлежать. Мы сделаем все возможное, чтобы привести в примэрию человека, который будет работать для граждан, который будет решать проблемы и восстановит уверенность людей в том, что в этой стране можно работать в интересах граждан", - сказала лидер ПДС Майя Санду во время программы "Punctul pe AZi".

Лидер партии не подтвердила, но и не опровергла, свое участие в выборах. В то же время Майя Санду добавила, что пока не известно, будет ли принято решение о едином кандидате или же каждый пойдет со своим кандидатом.

"Мы сообщим вам о нашем решении после. В ПДС решения принимаются после консультаций со всеми, после того как все мнения были приняты во внимание. Мы должны быть осторожнее и очень хорошо подумать", - добавила Майя Санду.