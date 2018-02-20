Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Сильвия Раду: Либералы интерпретируют закон так, как им нравится

    20.02.2018 15:28 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    И.о. примара Сильвия Раду утверждает, что либералы интерпретируют закон так, как им нравится. Она прокомментировала утверждения лидеров ЛП, согласно которому положение о ее назначении «истекло» с отставкой Дорина Киртоакэ.

    Сильвия Раду удивляется тому, что либералы до недавнего времени говорили, что положение, в соответствии с которым она назначается временным примаром, является незаконным, а сегодня оказалось, что оно законно, но истекло.

    «Либералы всегда интерпретировали закон так, как хотели. Если они хотели выиграть аукцион, закон один, если они захотят арендовать здание, они будут трактовать закон по-другому. Я видела, что в течение 10 лет либералы не занимались ни духом, ни буквой закона, когда они управляли городом. Я знаю, что у либералов много логических нестыковок, сегодня они думают так, завтра по-другому. До сих пор они говорили, что назначение было незаконным, теперь они находят, что оно законно, только истек срок. Трудно понять, что у либералов в голове. В любом случае, я рекомендую им прочитать законы и открыть толковый словарь румынского языка, чтобы понять, что значит „a expira" («истекать»), - заявила Сильвия Раду.

     

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