Павел Филип: Будущее все более непредсказуемо

Международные отношения нуждаются в большей ясности и стабильности. Об этом премьер-министр Павел Филип заявил, выступая на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.

"Будущее все более непредсказуемо, как на уровне отношений между великими державами,так и в разных регионах мира. Непредсказуемость в свою очередь порождает недоверие к институтам и правилам. Провоцирует политическую дезориентацию, отпугивает инвесторов, а это влияет на экономический рост", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Павел Филип отметил, что в условиях неопределенности к внутренним и внешним проблемам, которые вынуждены решать государства, прибавились сложности в отношениях с Россией и отсутствие стратегического направления развития: "Молдова сталкивается в той или иной степени с этими проблемами, и пытается их решить. Мы продвигаем амбициозную повестку реформ, основанную на Соглашении об ассоциации с ЕС".

Премьер-министр высказался на диалог с Россией на основе партнерства и взаимоуважения.

"Мы хотим сбалансированных и дружеских отношений с Москвой. Отношения, которые будут основываться не на геополитических интересах и желании влиять на ситуацию в Молдове, а в которых будет заметно реальное желание; которые помогут нам урегулировать приднестровской конфликт и вывести с территории нашей страны военные силы и боеприпасы", - добавил премьер-министр Павел Филип.

Как подчеркнул Павел Филип, предсказуемость и стабильность в Восточной Европе соответствуют общим интересам всех стран мира.