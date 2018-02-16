Дорин Киртоакэ подает в отставку

Отстранённый с поста мэра Кишинева Дорин Киртоакэ заявил,что подает в отставку. В своем выступлении на брифингу он отметил, что возмущен незаконным ведением следствия в отношении него. Киртоакэ выступает за досрочные выборы примара столицы Молдовы.

"Я решил отказаться от должности генерального примара Кишинева. Согласно закону, досрочные выборы могут состояться уже 20 мая. Я получил свой мандат благодаря гражданам, а не благодаря Плахотнюку, Додону или Лянкэ, поэтому я сам отказываюсь от своего мандата. Граждане хотят иметь законно избранного примара, но я не могу вернуться из-за диктатуры, возникшей в нашем городе. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, нужно предпринять другие шаги", - отметил Дорин Киртоакэ.

Более того, либерал отметил, что он подал заявление об отставке сразу в мае прошлого года, когда его арестовали: "25 мая я на эмоциях написал свое первое заявление об отставке, но я подумал, что это, может быть, какая-то ошибка. Я изо всех сил пытался защитить свою позицию", - сказал Дорин Киртоакэ.

Он утверждает, что решение покинуть свой пост, было принято не под давлением, но это ответ для тех, кто хочет видеть его «послушным».

При этом, он добавил, что правящая партия выступает против досрочных выборов, так как хочет сохранить на этом посту Сильвию Раду.

"Для них проиграть выборы в Кишиневе стало бы большой ошибкой перед парламентскими выборами 2018 года", - заключил либерал.

Также Киртоакэ поддержал примаров, которые подписали декларацию об "Унире". "Объединение с Румынией - это выход из сегодняшнего кризиса", заявил Киртоакэ.