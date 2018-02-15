Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • ПКРМ настаивает на принятии декларации, осуждающей политическую миграцию

    15.02.2018 16:36 TVC21 Новости - Политика

    Отказавшись от рассмотрения Декларации об осуждении политической коррупции, ДПМ только признала свою вину, заявил лидер ПКРМ Владимир Воронин. По словам политика, парламентское большинство боится публично обсуждать проект решения и имеет основания опасаться, поскольку документ подразумевает принятие жестких мер для борьбы с этим явлением.

    «Тот факт, что депутатов заманивают во фракции с помощью привилегий и денег больше не скрывается. Если о деньгах еще не все известно, то должности и бонусы, которые получают те, кто сегодня предает партии, очевидны: случай того же Гилецкого», - сказал Воронин.

    Лидер ПКРМ возмутился тем, что, несмотря на то, что ДПМ получила 19 депутатских мандатов в результате выборов в 2014 году, в настоящее время во фракции числятся 42 депутата, и она контролирует все парламентское большинство. ПКРМ настаивает на принятии декларации, осуждающей политическую миграцию

    «Они очень боятся этого решения. Отказ от обсуждения - еще одно прямое доказательство их вины. Фактически, это признание вины, выдача самих себя, которая открыто говорит всему обществу о том, что сегодня большинство демократов в парламенте является локомотивом политической коррупции, а также во всей стране», - добавил лидер коммунистов.

    ПКРМ зарегистрировала в парламенте Декларацию об осуждении политической коррупции и предательства интересов избирателей два года назад, но она не набрала необходимое количество голосов, чтобы подвергнуться обсуждению на пленарном заседании.

     

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