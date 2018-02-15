Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Две трети экспорта Молдовы приходится на ЕС
    Фото: TVC21 Молдавский экспорт в 2017 году превысил 2,4 млрд. долларов, из которых две трети поступили в ЕС. В прошлом году ...
    38
    Серджиу Мокану: Нынешний состав правительства сформирован для Влада Плахотнюка
    Нынешний состав правительства был сформирован не для премьер-министра Павла Филипа, а для Владимира Плахотнюка. Такое ...
    124
    ПКРМ настаивает на принятии декларации, осуждающей политическую миграцию
    Отказавшись от рассмотрения Декларации об осуждении политической коррупции, ДПМ только признала свою вину, заявил лидер ...
    98
    Бельцкий Муниципальный совет утвердил отставку Ренато Усатого
    Фото: TVC21 Бельцкий Муниципальный совет утвердил сегодня отставку Ренато Усатого с поста примара. Такое решение принято ...
    112
    Джеймс Петтит: Главной целью финансовой поддержки является экономический рост
    Главной проблемой и основным препятствием на пути дальнейшего развития Республики Молдова является коррупция. Такое ...
    131
    Влад Плахотнюк: У кандидатов в депутаты потребуют справку о неподкупности
    Фото: TVC21 Кандидаты на парламентские выборы и ответственные государственные должности будут обязаны предъявить справку ...
    270
    Юрие Лянкэ: Думаю, что больше всего разрушил Либеральную партию Михай Гимпу
    Лидер ЕНПМ Юрие Лянкэ не разделяет идею о том, что Либеральную партию разрушил председатель демократов Влад Плахотнюк.В ...
    114
    Плахотнюк призвал исключить бюрократию из программы «Prima Casă»
    Фото: TVC21 Председатель Демократической партии Влад Плахотнюк заявил сегодня после еженедельного заседания, что попросил ...
    130
    Ирина Влах: Гагаузия встанет на защиту государственности Молдовы
    Фото: TVC21 Расширенный совет властей, депутатов Народного собрания и общественность Гагаузии обсудят ряд вопросов, ...
    168
    Владимир Воронин: Бэсеску мне предложил должность президента Румынии, в случае объединения
    Президент ПКРМ Владимир Воронин подтвердил, что Траян Бэсеску предлагал ему объединение с Румынией в то время, когда ...
    332

    • Бельцкий Муниципальный совет утвердил отставку Ренато Усатого

    15.02.2018 14:27 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Бельцкий Муниципальный совет утвердил сегодня отставку Ренато Усатого с поста примара. Такое решение принято большинством голосов на прошедшем заседании. Решение местных советников должно быть представлено в Центральную избирательную комиссию.

    Ренато Усатый заявил в начале текущей недели, что подаст в отставку с должности бельцкого градоначальника. Об этом он объявил в эфире телевизионной передачи и через социальную сеть.

    Досрочные выборы в северной столице могут состояться в мае этого года.  По словам Усатого, "Нашу партию" на выборах представит Николай Григоришин.

     

      cliven

      mednews

      damicom

      silca