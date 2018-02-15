Бельцкий Муниципальный совет утвердил отставку Ренато Усатого

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Бельцкий Муниципальный совет утвердил сегодня отставку Ренато Усатого с поста примара. Такое решение принято большинством голосов на прошедшем заседании. Решение местных советников должно быть представлено в Центральную избирательную комиссию.

Ренато Усатый заявил в начале текущей недели, что подаст в отставку с должности бельцкого градоначальника. Об этом он объявил в эфире телевизионной передачи и через социальную сеть.

Досрочные выборы в северной столице могут состояться в мае этого года. По словам Усатого, "Нашу партию" на выборах представит Николай Григоришин.