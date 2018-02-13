Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Владимир Воронин: Бэсеску мне предложил должность президента Румынии, в случае объединения

    13.02.2018 13:41 TVC21 Новости - Политика

    Президент ПКРМ Владимир Воронин подтвердил, что Траян Бэсеску предлагал ему объединение с Румынией в то время, когда оба они были главами государств. Об этом он рассказал 12 февраля, в рамках телепрограммы "Adevărul Live".

    Кроме того, бывший лидер из Котрочень заверил его в том, что поможет ему стать президентом Великой Румынии. Воронин утверждает, что отказался от предложения Бэсеску, потому что у него есть своя страна и "ему хватает работы в Молдове".

    "Когда мы были вдвоем в кабинете президента Республики Молдова, мы обсуждали карту Молдова - Приднестровье, граница туда... граница сюда. В какой-то момент он сказал мне: "Г-н Воронин, я обещаю вам должность президента Румынии в случае, если  мы объединимся". Я начал смеяться и не мог остановиться. Зачем соглашаться? У меня есть моя страна. Мне хватает работы здесь, в Молдове, не нужна мне Румыния. Зачем мне быть президентом Румынии, у румын есть свои политики", - сообщил председатель ПУКРМ.

    Во время визита в Республику Молдова в октябре 2017 года, бывший лидер из Котрочень Траян Бэсеску заявил на нескольких телеканалах в Кишиневе, что он предложил лидеру ПКРМ Владимиру Воронину, объединиться с Румынией в то время, когда оба были руководителями государств. Бэсеску не захотел тогда предоставить более подробную информацию по этому вопросу.

    Обновлено ( 13.02.2018 13:43 )  

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