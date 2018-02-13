Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ренато Усатый заявил, что подает в отставку с поста мэра Бельц

    13.02.2018 13:37 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Об этом политик рассказал по скайпу в эфире передачи "Politica". По словам Усатого, ему стало известно, что референдум о доверии действующему мэру не состоится по ряду причин.

    Территориальное бюро Государственной канцелярии в Бельцах намерено потребовать отменить решение муниципального совета о проведении референдума об отставке мэра города Ренато Усатого.

    "Я принял решение уйти в отставку, для того чтобы все честно могли подготовиться к выборам. Досрочные выборы мэра Бельц состоятся 20 мая", заявил Усатый.

    Своё решение Усатый мотивировал тем, что в сложившейся ситуации городу нужен мэр на месте, чтобы противостоять нападкам центральных властей.

    Кандидатом от "Нашей партии" на пост мэра будет Николай Григоришин. "Я не позволю прокурорам и полицейским решать судьбу Бельцы", заявил Ренато Усатый.

    Ренато Усатый подчеркнул, что оставляет Бельцы “с наполненным бюджетом, без коррупционных схем”. Все взятые Ренатом Усатым обязательства перед молодёжью, спортсменами, будут выполнены - подчеркнул лидер “Нашей Партии”.

     

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