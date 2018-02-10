Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Мариан Лупу: Название языка в Конституции изменять не нужно

    10.02.2018 15:42 TVC21 Новости - Политика

    По словам демократа, нет необходимости изменять фразу "молдавский язык" на румынский язык, потому что введение в Конституцию стратегической цели европейской интеграции страны означает, что 13-ая статья должна остаться неизменной.

    "Помимо того, что это чисто европейский подход, есть еще очень важное условие для сохранения государственной идентичности Республики Молдова. Те, кто решительно продвигают устранение из ст. 13 определения "молдавский язык", не останавливаются лишь на языке. Давайте посмотрим на окружающую реальность. Ведь продвигается не концепция: один язык, две нации, две страны, а продвигается другая концепция: один язык, одна нация, одна страна. Я всегда был за государственность и суверенитет, как и подавляющее большинство коллег из ДПМ и это официальная позиция партии. Соответственно, с этой идеей мы будем защищать и продвигать ценности суверенитета и независимости нашего государства", - отметил Лупу.

    Напомним, что 31 октября 2017 года Конституционный суд дал зеленый свет парламенту на изменение статьи 13 в том, что касается устранения фразы "молдавский язык" и ее замены на "румынский язык".

     

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