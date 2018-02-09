Воронин: Додон - это позор международного масштаба

Отказавшись уйти в отставку после унизительного отстранения, президент Игорь Додон превратился в позор международного масштаба. Об этом в эфире программы ”Important” заявил председатель ПКРМ Владимир Воронин.

"Если бы это произошло со мной, я бы сказал "до свидания” в тот же день. Никто ведь не рождается президентом - мы все рождаемся людьми. Ситуация, обстоятельства и прочие глупости, которые в нашей стране называются политикой, приводят к вершине власти не тех, кто по-настоящему достоин. Но достоинство, совесть должны быть у человека всегда. Он должен понять, что должность ему не принадлежит», - сказал экс-президент.

Воронин считает, что Додоном руководят личные амбиции и алчность, а не желание улучшить жизнь граждан. «Он настолько сильно хотел стать президентом, что он никогда не подаст в отставку по собственному желанию, даже если на него поедут бульдозером он не отступится от должности. Такой президент - это не просто национальный позор, это международный позор. Если он действительно три раза нарушил Конституции, то его должны были полностью отстранить от должности, а не три раза по 5 минут. То, что происходит в нашей стране – это настоящий идиотизм”, - заявил Воронин.

Лидер коммунистов считает, что президент не свободен в своих решениях и возможно согласовывает свои действия с ДПМ. "Я не до конца не понимаю идет ли речь о договоренности между ними. Есть люди, которые держат собак во дворе на привязи. Но есть и такие, которые устанавливают направляющие от одного конца забора до другого, это периметр, по которому может передвигаться собака. Мне кажется, что Додон находится в той же ситуации. Ему просто дали некий простор для действий", - сказал председатель ПКРМ.