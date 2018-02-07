Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Джеймс Петтит: Отсутствие прогресса разочаровало международных партнеров
    Фото: TVC21 Посол США в Молдове Джеймс Петтит подвел некоторые итоги работы молдавского правительства. По его словам, ...
    94
    Владимир Воронин: Декларации в поддержку объединения с Румынией подрывают устои молдавской государственности
    Председатель ПКРМ Владимир Воронин жестко осудил принятие деклараций в поддержку объединения с Румынией, назвав их ...
    114
    Павел Филип: В Киеве утвердили совместный контроль на молдо-украинской границе
    Правительство Украины одобрило Соглашение о совместном контроле лиц, транспортных средств и товаров на пунктах пропуска ...
    65
    Парликов: Если бы тарифы на газ были пересмотрены вовремя, мы бы уже сейчас платили меньше за отопление
    Если бы руководство Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) пересмотрело тарифы на газ во второй ...
    45
    Андриан Канду: Министерство образования возглавляли в последние годы очень плохие министры
    Председатель парламента Андриан Канду заявил, что до сих пор в Молдове «были очень плохие министры образования». ...
    92
    Алексей Тулбуре: Молдову не посещают высокопоставленные чиновники - не с кем встречаться
    Республику Молдова больше не посещают высокопоставленные официальные лица из-за рубежа, потому что им больше нечего ...
    71
    Андрей Нэстасе: ПДС и ППДП будет сотрудничать только с честными политиками
    ПДС и ППДП не намерены вступать в альянсы с политическими партиями в целом, а только с представителями некоторых политических ...
    34
    Сильвия Раду о возвращении Гамрецкого в примэрию: Это незаконно, в примэрию он точно не попадет
    Фото: TVC21 Экс-глава Управления транспорта Игорь Гамрецкий, который был приговорен к лишению свободы условно по делу ...
    123
    Санду: PAS готова к диалогу с любой правоцентристской партией, кроме ДПМ
    PAS готова к диалогу с любой правоцентристской партией, кроме ДПМ, и уже успешно сотрудничает с Платформой достоинства ...
    206
    Бэсеску: После вступления в НАТО И ЕС, третья задача - объединиться с РМ
    Экс-президент Румынии, сенатор Траян Бэсеску заявил, что подаст вместе с парламентариями своей партии проект декларации, ...
    173

    • Джеймс Петтит: Отсутствие прогресса разочаровало международных партнеров

    07.02.2018 18:56 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Посол США в Молдове Джеймс Петтит подвел некоторые итоги работы молдавского правительства. По его словам, отсутствие прогресса властей разочаровало международных партнеров.  Об этом Петтит заявил в эфире одного из телеканалов.

    По словам Петита, отсутствие прогресса разочаровало международных партнеров, "мы видели различные законопроекты, которые законопроекты, которые в действительности являются шагом назад. Они не соответствуют европейским стандартам”.

    В этом контексте он сослался на изменение избирательной системы, а также скандальных законопроект предусматривавший декриминализацию экономических преступлений.

     

      cliven

      mednews

      damicom

      silca