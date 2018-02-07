Джеймс Петтит: Отсутствие прогресса разочаровало международных партнеров

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Посол США в Молдове Джеймс Петтит подвел некоторые итоги работы молдавского правительства. По его словам, отсутствие прогресса властей разочаровало международных партнеров. Об этом Петтит заявил в эфире одного из телеканалов.

По словам Петита, отсутствие прогресса разочаровало международных партнеров, "мы видели различные законопроекты, которые законопроекты, которые в действительности являются шагом назад. Они не соответствуют европейским стандартам”.

В этом контексте он сослался на изменение избирательной системы, а также скандальных законопроект предусматривавший декриминализацию экономических преступлений.