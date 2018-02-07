Владимир Воронин: Декларации в поддержку объединения с Румынией подрывают устои молдавской государственности

Председатель ПКРМ Владимир Воронин жестко осудил принятие деклараций в поддержку объединения с Румынией, назвав их подрывающими устои молдавской государственности. Об этом он говорил во время встречи с послом США в Республике Молдова Джеймсом Петтит.

«Активизация пропаганды унионизма вызывает озабоченность и тревогу у всех здоровых сил общества. Декларации в поддержку объединения с Румынией, поддержанные местными советниками из ряда населенных пунктов, подрывают устои молдавской государственности. В то же время со стороны власти отсутствует какая-либо реакция. Нет реакции и со стороны Генеральной прокуратуры и Службы информации и безопасности, хотя призывы к отказу от собственного суверенитета являются грубым нарушением Конституции и должны наказываться по закону», - заявил лидер коммунистов.