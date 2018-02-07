Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андриан Канду: Министерство образования возглавляли в последние годы очень плохие министры

    07.02.2018 15:27 TVC21 Новости - Политика

    Председатель парламента Андриан Канду заявил, что до сих пор в Молдове «были очень плохие министры образования». Об этом он сказал на пресс-конференции, комментируя ситуацию с обнаруженными ошибками в школьных учебниках.

    «Министерство образования возглавляли в последние годы очень плохие министры с точки зрения администрации, менеджмента и профессиональных способностей», - сказал Андриан Канду.

    По его словам, «это и привело в последние годы к ухудшению профессиональных способностей министерства образования».  «Надеемся, что нынешний министр Моника Бабук сможет поднять профессионализм ведомства на должный уровень и приведет его в нормальное состояние», - отметил спикер.

    По его словам, последствия принятия нового кодекса об образовании предстоит оценить в рамках парламентской платформы при участии министерства образования.

    Ранее на совместном заседании парламента и правительства Канду посетовал на сложность текстов в учебниках для второго класса и отметил, что «даже после десятого прочтения одного и того же текста», он все равно не понял его содержания.

    «Тексты школьных учебников не соответствуют Кодексу об образовании. Качество авторов этих текстов представляет собой более комплексную проблему, связанную с кадрами, которые существуют в нашей педагогической системе. Все учебники были одобрены, должен признать, в течение периода г-жи Санду, а затем они были лишь переизданы во время мандата г-жи Фусу. Наверное, нужно иметь академическую степень, чтобы прочитать то, что дают восьмилетним детям», - сказал Канду.

    Он предложи пригласить экс-министра образования Майю Санду, чтобы она внесла ясность, но кто-то в зале сообщил, что в это время она принимает участие в акции протеста у Национального агентства по регулированию в энергетике. «Когда освободится, пусть придет и объяснит нам», - ответил Андриан Канду.

    Обновлено ( 07.02.2018 15:32 )  

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