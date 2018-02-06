Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Санду: PAS готова к диалогу с любой правоцентристской партией, кроме ДПМ

    06.02.2018 12:43 TVC21 Новости - Политика

    PAS готова к диалогу с любой правоцентристской партией, кроме ДПМ, и уже успешно сотрудничает с Платформой достоинства и правды, заявила председатель Партии Достоинство и справедливость Майя Санду, в интервью для Europa libera.  Парламентские выборы состоятся не в следующее воскресенье, поэтому у Партии действие и солидарность есть время и возможность привлечь на свою сторону как можно большее число голосов избирателей, подчеркнула Санду. Она отметила, что «Партия социалистов и Демократическая партия, которые владеют информационным пространством Молдовы, продолжают использовать манипуляцию, чтобы воздействовать на избирателей».

    Кроме того, председатель ПДС назвала политику проводимую властями террором, подчеркнув, что «такой террор со стороны властей не может продолжаться долго, абсолютное большинство жителей республики понимает, что политическая система, созданная ДПМ, противоречит основным правам и свободам демократического общества. Последние президентские выборы доказали, что PAS в состоянии мобилизовать общество, которое хочет видеть Молдову развивающимся и процветающим государством, и мы продолжим работу, чтобы власть была действительно репрезентативной, профессиональной, ответственной и честной», - подчеркнула Санду.

    «Наша цель – привлечь к этому партнерству как можно большее число людей, которые разделяют наши идеи. Разобщенность правого фланга - на руку Партии социалистов, поэтому единственный шанс для победы на предстоящих выборах - объединение правоцентристских сил. PAS открыта для диалога и с унионисткими партиями, которые разделяют наши проевропейские идеи», - сказала политик.

    Обновлено ( 06.02.2018 13:03 )  

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