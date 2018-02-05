Андриан Канду: Поправку в Конституцию о евроинтеграции внесут в июле, выборы пройдут в ноябре

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Следующие парламентские выборы пройдут, скорее всего, в конце ноября, по истечении мандата нынешнего парламента.

Об этом председатель парламента Андриан Канду заявил в эфире одного из телеканалов.

Он добавил, что дату проведения назначат в начале лета. К тому времени в регламент парламента внесут поправки с учетом выборов по смешанной системе - 50 депутатов будут избирать по партийным спискам, а 51-го - по одномандатным округам.

Кроме того, Андриан Канду сообщил также о намерении добавить в преамбулу Конституции цели о европейской интеграции. Поправку в Основной закон могут внести в июле.