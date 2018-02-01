Гимпу призывает депутатов инициировать отставку президента страны

Игорь Додон поощряет сепаратизм и хочет федерализации Республики Молдова, - заявил лидер ЛП Михай Гимпу в рамках сегодняшней пресс-конференции. Михай Гимпу говорит, что поддерживает семь населенных пунктов, проголосовавших за декларацию об объединении Республики Молдова с Румынией.

Что касается инициативы Игоря Додона о созыве Совета национальной безопасности, Гимпу сослался на 142 статью Конституции Республики Молдова, в которой говорится, что любой вопрос, касающийся нейтралитета страны, решается на национальном референдуме.

Лидер ЛП обвиняет Игоря Додона в неоднократном нарушении Конституции и призывает парламентариев консолидироваться и инициировать отставку президента.