Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дмитрий Дьяков: Бэсеску нужно "символически" наказать

    31.01.2018 15:31 TVC21 Новости - Политика

    Почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков заявил для TVR Moldova, что Траяна Бэсеску следует наказать, "по крайней мере символически", за пропаганду идеи объединения в Республике Молдова.

    Дьяков считает, что бывший президент Румынии "пользуется" образом своей страны.

    Во время телепрограммы "Punctul pe Azi" Дьяков сделал ряд обвинительных заявлений о том, что продвигаемый Траяном Бэсеску унионизм "подпитывает" радикальное левое крыло. "40-50% голосов, которые имеют левые радикалы, обусловлены только унионистким шумом", - заявил демократ.

    "Бэсеску закончил свою карьеру в Румынии, развалил всю румынскую политику. Посмотрите, сколько конфликтов и ненависти. Кто посеял это, не Бэсеску? Думаете, что г-н Шалару или Ана Гуцу не могут продвинуть ту или иную идею, или другие политики? Почему он на самом деле использует образ Румынии, а не свой, приходит сюда и устраивает агитацию?" - спросил Дьяков.

    По словам Дьякова, за это Бэсеску нужно "символически" наказать. "Так не делается нигде. Представьте себе, что я отправлюсь в Румынию делать заявления подобного рода. Что скажут наши друзья из Бухареста? Мэй, дурак, иди домой и делай заявления", - добавил демократ.

    Дьяков выразил уверенность в том, что Бэсеску "не будет депутатом или активным политиком в Республике Молдова. Его парашютировали сюда до парламентских выборов, чтобы увеличить число унионистов".

    По мнению депутата от ДПМ, "Румынии не нужна голодная, неустойчивая и недовольная Молдова. [...] Румынии нужна процветающая Молдова".

     

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