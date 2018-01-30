Юрие Лянкэ: Я за публикацию второго отчета Кролл

Вице-премьер по европейской интеграции Юрие Лянкэ считает, что необходимо опубликовать отчет Кролл 2, чтобы избежать спекуляций на эту тему, а также чтобы проконтролировать возвращение украденных денег в страну. Об этом он заявил принимая участие в программе "Главное".

«Лично я за публикацию отчета. И поэтому я настоял на том, чтобы в первую очередь Кролл нам помог и сейчас вместе с нашими правовыми органами выполнил две вещи: первое – список тех, кто воровал деньги, то есть брал эти кредиты, заранее зная, что они не будут возвращены. И вторая задача – как можно больше этих денег вернуть домой. Вы видели уже в первом докладе Кролла было написано, что примерно 600 миллионов долларов в страну не вернулись. Вот для меня самые важные задачи. Безусловно мы все люди и все хотим знать кто это сделал? И мы это узнаем, я совершенно уверен», - сказал председатель ЕНПМ.

Напоминаем, что Юрие Лянкэ будучи премьер-министром пригласил кампанию Кролл для проведения розыскных мероприятий по выведенному из молдавских банков миллиарду евро.