Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Юрие Лянкэ: Я за публикацию второго отчета Кролл

    30.01.2018 14:15 TVC21 Новости - Политика

    Вице-премьер по европейской интеграции Юрие Лянкэ считает, что необходимо опубликовать отчет Кролл 2, чтобы избежать спекуляций на эту тему, а также чтобы проконтролировать возвращение украденных денег в страну. Об этом он заявил принимая участие в программе "Главное".

    «Лично я за публикацию отчета.  И поэтому я настоял на том, чтобы в первую очередь Кролл нам помог и сейчас вместе с нашими правовыми органами выполнил две вещи: первое – список тех, кто воровал деньги, то есть брал эти кредиты, заранее зная, что они не будут возвращены. И вторая задача – как можно больше этих денег вернуть домой. Вы видели уже в первом докладе Кролла было написано, что примерно 600 миллионов долларов в страну не вернулись. Вот для меня самые важные задачи. Безусловно мы все люди и все хотим знать кто это сделал? И мы это узнаем, я совершенно уверен», - сказал председатель ЕНПМ.

    Напоминаем, что Юрие Лянкэ будучи премьер-министром пригласил кампанию Кролл для проведения розыскных мероприятий по выведенному из молдавских банков миллиарду евро.

    Обновлено ( 30.01.2018 14:25 )  

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