Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Траян Бэсеску: Мы в любое время готовы сотрудничать с PAS и DA

    30.01.2018 11:45 TVC21 Новости - Политика

    Бывший президент Румынии и почётный председатель Партии национального единства Траян Бэсеску заявляет, что ПНЕ всегда, когда это будет возможно, будет сотрудничать с Партией действия и солидарности (PAS) и партией Платформа „Достоинство и правда”(DA).

    В контексте парламентских выборов, которые пройдут в Молдове в этом году, Траян Бэсеску говорит, что ПНЕ готова сотрудничать с партиями Майи Санду и Андрея Нэстасе, а также с сегментами гражданского общества, поддержку со стороны которых Партия национального единства может только приветствовать. „При наличии условий мы создадим открытую платформу национального единства с участием интеллектуалов, которые не желают вступать в партии, но согласны поддержать идею унионизма”, - сказал бывший президент.

    Траян Бэсеску также утверждает, что ПНЕ пока ни с кем не ведёт переговоров, но это не означает, что она отвергнет сотрудничество с унионистскими партиями. „Пока нашей целью является укрепление Партии национального единства, как самой новой партии на политической сцене Республики Молдова”, - говорит Траян Бэсеску.

    Обновлено ( 30.01.2018 11:58 )  

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