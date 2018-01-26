Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Юрий Лянкэ: Я намерен наладить более тесное общение с ЕС

    26.01.2018 18:29 TVC21 Новости - Политика

    Заместитель премьер-министра по европейской интеграции Юрие Лянкэ сегодня провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги своего первого визита в Брюссель на новом посту, объявил о приоритетах на текущий год и объяснил необходимость создания такой должности в правительстве.

    Лянкэ сказал, что в Брюсселе провел встречи с вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини, комиссаром ЕС по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Витянисом Андрюкайтисом, комиссаром ЕС по торговле Сесилией Мальмстрем, комиссаром ЕС по расширению и политике добрососедства Йоханнесом Ханом, комиссаром ЕС по вопросам евро и социальному диалогу Валдисом Домбровскисом и вице-председателем Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчович.

    «В ходе этого визита я провел встречи с представителями крупных европейских политических партий, с которыми мы обсудили двустороннюю повестку дня и которые были очень открыты для сотрудничества», - сказал Лянкэ.

    По словам вице-премьера, в Брюсселе он также обсудил расширение списка продукции, которую Молдова может экспортировать в Европейский союз.

    Говоря о своей должности заместителя премьер-министра, Юрие Лянкэ отметил, что она направлена на «создание платформы для всего, что означает европейская повестка дня, и стимулирование диалог ас ЕС. В нашем распоряжении 7-8 месяцев, за которые мы должны продемонстрировать успехи и консолидировать все, что было сделано до сих пор. Я намерен наладить намного более тесное общение с ЕС, а также функциональный и институциональный анализ механизма реализации Соглашения об ассоциации», - пояснил чиновник.

    Он сказал, что самой важной задачей его и всего кабинета министров является выполнение Соглашения об ассоциации, которое предполагает действия внутри страны, такие как реформа судебной системы, развитие зоны свободной торговли. Среди названных вице-премьером целей значится и анализ функциональности государственных учреждений.

    Я создам рабочую группу с агентствами, подчиненными министерствам, и представителями гражданского общества. Мы будем встречаться раз в неделю, чтобы определить порядок работы. Надеюсь, мы также будем отправлять на стажировки сотрудников в министерства и ведомств для накопления европейского опыта», - заключил Лянкэ.

    22-23 января заместитель премьер-министра по европейской интеграции Юрие Лянкэ находился с рабочим визитом в Брюсселе.

    Обновлено ( 26.01.2018 18:31 )  

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