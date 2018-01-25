Михай Гимпу начал собирать документы для румынского гражданства

Лидер Либеральной партии Михай Гимпу признался, что в настоящее время он не имеет румынского гражданства, но начал собирать документы для его восстановления.

В эфире программы Important Михай Гимпу заявил, что до настоящего времени не имеет гражданства Румынии. "У меня до сих пор нет румынского гражданства. Мы думали, что все же осуществим Объединение и получим его не по заявлению, а по закону, как это было у моих родителей, от отца к сыну. Когда я увидел, что дело затягивается, я начал собирать документы, чтобы подать заявление на румынское гражданство", - сказал лидер ЛП.

В то же время Гимпу поторопился уточнить, что не собирается участвовать в политике за Прутом и навсегда останется в команде Либеральной партии, независимо от того, какую роль он будет выполнять в партии. "Я не иду сенатором или парламентарием. Где бы я ни был, я останусь в команде либералов, независимо от того, в каком качестве или от должностей, которые у меня будут" - сказал Михай Гимпу.

Отвечая на вопрос, станет ли Дорин Киртоакэ председателем Либеральной партии Михай Гимпу ответил, что в этом году состоится конгресс партии и что он не исключает что это может произойти. По словам Гимпу, окончательное решение будет принято членами партии на съезде ЛП.