Лянкэ: Существует озабоченность по поводу возможности изменения нашего курса внешней и внутренней политики после парламентских выборов

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Юрие Лянкэ считает, что Республика Молдова через два-три года должна поставить вопрос об интеграции в ЕС. Об этом он заявил в интервью для TVR.

Также он выразил озабоченность возможного изменения курса Республики Молдова после парламентских выборов."Существует озабоченность по поводу возможности изменения нашего курса внешней и внутренней политики после парламентских выборов", заявил Юрие Лянкэ.

Такое заключение было озвучено заместителем премьер-министра по европейской интеграции Республики Молдова в Брюсселе.

"Мы могли бы проанализировать общие отношения между Кишиневом и Брюсселем, а также сосредоточиться на ряде секторальных областей. Существует озабоченность по поводу возможности изменения нашего курса внешней и внутренней политики после парламентских выборов. Это может произойти только в том случае, если социалистам удастся получить очень хороший результат, и я надеюсь, что этого не случится. Надеюсь, что благодаря очень четким, последовательным, экономическим, финансовым и социальным действиям мы сможем убедить избирателей, что единственным решением является европейский вектор, а стороны, представляющие этот вектор, имеют вотум доверия", заявил Юрие Лянкэ.

Что касается макрофинансовой помощи, Юрие Лянкэ сказал, что он проинформировал своих собеседников как из комитетов, так и из Европарламента о том, что парламент и правительство Кишинева выполнили первые 10 условий, необходимых для осуществления первого транша.