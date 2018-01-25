Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Лянкэ: Существует озабоченность по поводу возможности изменения нашего курса внешней и внутренней политики после парламентских выборов

    25.01.2018 10:58 TVC21 Новости - Политика

    Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Юрие Лянкэ считает, что Республика Молдова через два-три года должна поставить вопрос об интеграции в ЕС.  Об этом он заявил в интервью для TVR.

    Также он выразил озабоченность возможного изменения курса Республики Молдова после парламентских выборов."Существует озабоченность по поводу возможности изменения нашего курса внешней и внутренней политики после парламентских выборов", заявил Юрие Лянкэ.

    Такое заключение было озвучено заместителем премьер-министра по европейской интеграции Республики Молдова в Брюсселе.

    "Мы могли бы проанализировать общие отношения между Кишиневом и Брюсселем, а также сосредоточиться на ряде секторальных областей. Существует озабоченность по поводу возможности изменения нашего курса внешней и внутренней политики после парламентских выборов. Это может произойти только в том случае, если социалистам удастся получить очень хороший результат, и я надеюсь, что этого не случится. Надеюсь, что благодаря очень четким, последовательным, экономическим, финансовым и социальным действиям мы сможем убедить избирателей, что единственным решением является европейский вектор, а стороны, представляющие этот вектор, имеют вотум доверия", заявил Юрие Лянкэ.

    Что касается макрофинансовой помощи, Юрие Лянкэ сказал, что он проинформировал своих собеседников как из комитетов, так и из Европарламента о том, что парламент и правительство Кишинева выполнили первые 10 условий, необходимых для осуществления первого транша.

    Обновлено ( 25.01.2018 11:10 )  

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