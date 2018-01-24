Влад Плахотнюк: У меня нет таких планов, ни относительно должности премьера, ни относительно других должностей

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Председатель Демократической партии Влад Плахотнюк заявил в интервью порталу deschide.md, что после парламентских выборов не будет претендовать на государственные должности.

«У меня нет таких планов, ни относительно должности премьера, ни относительно других должностей. Моя забота - чтобы в нынешней должности поддержать все, что способствует хорошему управлению и развитию страны, стремлюсь способствовать изменению молдавской политики, отношению политиков к гражданам и приближения к ним и их проблемам. Этим должны заниматься политики, а не ходить по телеканалам или подсчитывать «лайки» на facebook», - сказал Плахотнюк.

Плахотнюк сообщил, что после перехода в новое здание Демократической партии будет более активно заниматься политикой. По его словам, ДПМ давно искала новое здание, чтобы все члены партии работали вместе, чтобы было достаточно кабинетов и залов для заседаний. «Партия расширилась в последние годы, у нас стало больше примаров, появились новые департаменты, новые люди. Демпартия будет работать в нескольких помещениях в этом здании, а остальные сданы или будет сданы в аренду», - сказал Плахотнюк.

Он подчеркнул, что после выборов Демпартия продолжит европейский путь, в том числе вместе с правыми партиями, которые согласятся на это. «Мы не хотим комментировать или полемизировать с оппозиционными правыми партиями, которые рассказывают гражданам только том, что они не будут делать после выборов, но не говорят о том, что будут делать. Эти дискуссии возобновим после выборов, а наш стратегический путь определен Политическим Советом партии», - сказал Плахотнюк.

Председатель ДПМ пояснил, в чем он видит причины отсутствия ясной европейской перспективы для Молдовы. «Тот факт, что у нас нет ясной перспективы интеграции в ЕС, говорит в первую очередь, о том, что политический класс не смог продвинуться в европейской интеграции из-за нескончаемых политических войн и периодов нестабильности. В последние два года мы изменили этот порядок, отказались от политических скандалов и фальшивых целей. Это не означает, что у Молдовы нет перспектив интеграции в ЕС. До самой интеграции мы должны озаботиться о том, чтобы Молдова достигла хотя бы минимальных стандартов одной из стран ЕС», - сказал Плахотнюк.