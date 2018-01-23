Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кирилл Габурич: Молдова должна стать строительной площадкой

    23.01.2018 12:44 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Дорожная инфраструктура, развитие IT-парков и энергетическая безопасность являются одними из важнейших задач министерства экономики и инфраструктуры на следующий период.

    Приоритеты были озвучены министром Кириллом Габуричем на оперативной встрече с руководством подразделений министерства.

    Таким образом, министр Габурич отметил, что область дорожной инфраструктуры является приоритетной, подчеркнув, что Молдова должна стать строительной площадкой, чтобы в каждом регионе страны были доступные и легко используемые дороги. Министр экономики также утверждает, что Дорожный фонд будет реорганизован в целях эффективного содействия ремонту и обслуживанию дорог.

    Еще одним приоритетом министерства экономики и инфраструктуры является привлечение инвестиций, в том числе путем развития IT-парков и получения гражданства посредством инвестиций.

    Также, особое внимание будет уделено успешной реализации Соглашения о свободной торговле с ЕС, включая DCFTA, заключению соглашений о свободной торговле с Китаем, Объединенными Арабскими Эмиратами и т. д.

    Кроме того, министр Кирилл Габурич подтвердил необходимость диверсификации источников энергии, возможность использования возобновляемых источников энергии, а также ввод в эксплуатацию трубопровода Унгены - Кишинев.

    Другими приоритетами министерства, по словам представителей ведомства, являются реформы, повышение эффективности государственных предприятий и развитие сферы коммуникаций.

    Обновлено ( 23.01.2018 12:47 )  

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