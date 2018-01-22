Траян Бэсеску пока остается без гражданства Молдовы

Траян Бэсеску пока остается без молдавского гражданства. Соответствующее решение приняли судьи суда сектора Ботаника, заслушав обе стороны. Постановление можно оспорить в Апелляционной палате в течение 30 дней.

По мнению защиты экс-президента Румынии, решение лишить Бэсеску гражданства является политическим. В свою очередь адвокат Додона отвергает эти обвинения.

На прошлом заседании, которое состоялось 15 декабря 2017 года, адвокат Бэсеску представил запись одной из телепередач, на которой президент Игорь Додон комментирует отзыв гражданства бывшего президента Румынии.

Представитель президента Додона, Максим Лебединский, отвергает обвинения. Он подчеркнул, что во время рассмотрения заявления на получение молдавского гражданства, в Румынии в отношении Бэсеску велось следствие, а законодательство РМ не позволяет выдавать гражданство в подобных случаях.

Напомним, что экс-президент Румынии Тряна Бэсеску и его жена Мария официально стали гражданами РМ 3 ноября 2016 года. Они получили гражданство указом президента Николае Тимофти. 3 января 2017 года, сразу после вступления в должность главы государства, президент Игорь Додон подписал указ о лишении Траяна Бэсеску гражданства Молдовы.