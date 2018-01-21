Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Игорь Додон: Горячие ястребы хотели бы здесь сделать еще одну горячую точку

    21.01.2018 21:23 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Некоторые западные силы стремятся превратить Молдову в новую горячую точку. Об этом заявил Игорь Додон в интервью. Он подчеркнул, что эти идеи не рассматриваются официальным Вашингтоном или Брюсселем, а лишь в определённых кругах.

     

    «Я не думаю, что европейцам нужно здесь, чтобы была какая-то горячая точка. Я не думаю, что на уровне официального Вашингтона это кому-то нужно, но какие-то горячие ястребы хотели бы здесь сделать еще одну горячую точку. Это очень близко к границе Российской Федерации, здесь Приднестровье. В Приднестровье около 300 тысяч граждан Российской Федерации. И для того, чтобы затянуть Россию в очередной конфликт, — я думаю, что на это делается ставка. Поэтому в этих условиях моя задача очень непростая — удержать на этом этапе ситуацию, чтобы она не вышла из-под контроля по их сценарию. Хотя меня провоцируют», - сказал президент.

    Он подчеркнул, что жители Молдовы выступают за нейтралитет и против вступления в военные блоки. Глава государства выразил надежду, что это понимают и европейские чиновники.

    «Я надеюсь, что в Брюсселе, в Европе, в Европейском союзе не хотят дестабилизации здесь. И я склонен к тому, что есть здравые, здравомыслящие люди, которые понимают, что здесь нужна определенная стабильность. А для того, чтобы здесь была стабильность, здесь нужно понимать, что народ хочет именно этого. Народ хочет, чтобы была нейтральная страна. Народ не хочет здесь НАТО… Для меня принципиально — нейтралитет, потому что НАТО — это война. Я не хочу, чтобы молдавский народ был пушечным мясом для каких-то геополитических игр, каких-то баталий», - подчеркнул Игорь Додон.

    Он отметил, что положение, в котором находится Молдова, осложняет внешнеполитическая обстановка.

    «Ситуация сложная еще и тем, что вокруг Молдовы расположены страны, которые не настроены на стратегическое партнерство с Россией, если мягко сказать. С запада у нас НАТО, это Румыния, с востока у нас Украина, которая знаем, в каких отношениях с Российской Федерацией. Вот в середине этого клубка очень непростого есть такое маленькое государство Молдова, где большинство граждан хотят дружить с Россией. Это не нравится никому, не нравится и на Западе, и другим не нравится. Потому что Румыния — страна — член НАТО, Украина хочет вступить в НАТО, во всяком случае, руководство Украины об этом говорит. А здесь большинство граждан категорически против», - сказал президент.

     

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