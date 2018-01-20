Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Гимпу обвинил президентуру в "серьезном вмешательстве в дела местной власти"

    20.01.2018 14:32 TVC21 Новости - Политика

    Лидер Либеральной партии Михай Гимпу подверг критике вмешательство Максима Лебединского, представляющего аппарат президента в парламенте и правительстве, в местные и региональные дела.

    Реакция Гимпу связана с запросом, направленным Лебединским в Службу информации и безопасности, которое содержит требование объяснить распоряжение, подписанное председателем Яловенского района Анатолием Димитриу, в связи с Столетием Объединения. Представители ЛП назвали это дело "серьезным вмешательством в дела местной власти".

    Михай Гимпу заявил, что эти органы избраны гражданами демократическим путем и имеют право решать, чего они хотят, а насколько правильным будет это решение, покажут выборы.

    "Тот факт, что вы подали такое ходатайство, означает давление на все другие районные советы и председателей районов. Мы считаем это серьезным вмешательством, нарушением Конституции, мы боремся с политикой Додона и требуем, чтобы государственные службы не вмешивались в дела местной власти", - сказал Гимпу на пресс-конференции. "Мы требуем, чтобы такие службы, как СИБ и полиция, не вмешивались в дела местных органов".

    Напомним, что представитель аппарата президента Максим Лебединский обратился к СИБ за разъяснениями после того, как председатель Яловенского района распорядился об организации и проведении нескольких мероприятий под лозунгом "2018 год - Столетие Объединения". Лебединский утверждает, что Анатолие Димитриу своими действиями "бросает вызов безопасности страны, конституционным правам и свободам граждан".

     

     

     

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