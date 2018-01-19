Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Майя Санду не видит смысла в членстве Молдовы в СНГ

    19.01.2018 14:05 TVC21 Новости - Политика

    Председатель Партии «Действие и солидарность» Майя Санду не видит смысла в участии Молдовы в Содружестве независимых государств. Об этом она сказала в четверг, принимая участие в программе ”Important”.

    Санду напомнила, что идея о выходе Молдовы из СНГ "неоднократно обсуждалась правыми партиями, однако никогда не было политической воли, чтобы довести дело до конца". По ее мнению, Молдова должна строить хорошие отношения со странами СНГ, в том числе с Россией, "однако сотрудничество должно основываться на принципе взаимоуважения, насколько это возможно в условиях, когда один партнер - не всегда играет по правилам".

    Лидер ПДС считает, что соглашения, подписанные Молдовой в рамках СНГ, "используются в политических целях, поэтому реальной выгоды для Молдовы нет".

    Напоминаем, что  Либеральная партия зарегистрировала в парламенте законопроект о выходе Молдовы из СНГ. По мнению либералов, Россия нарушила соглашения, принятые Содружеством, поддерживая "сепаратистский режим в Приднестровье" и сохраняя свои войска в регионе. 

    Обновлено ( 19.01.2018 14:32 )  

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