Майя Санду не видит смысла в членстве Молдовы в СНГ

Председатель Партии «Действие и солидарность» Майя Санду не видит смысла в участии Молдовы в Содружестве независимых государств. Об этом она сказала в четверг, принимая участие в программе ”Important”.

Санду напомнила, что идея о выходе Молдовы из СНГ "неоднократно обсуждалась правыми партиями, однако никогда не было политической воли, чтобы довести дело до конца". По ее мнению, Молдова должна строить хорошие отношения со странами СНГ, в том числе с Россией, "однако сотрудничество должно основываться на принципе взаимоуважения, насколько это возможно в условиях, когда один партнер - не всегда играет по правилам".

Лидер ПДС считает, что соглашения, подписанные Молдовой в рамках СНГ, "используются в политических целях, поэтому реальной выгоды для Молдовы нет".

Напоминаем, что Либеральная партия зарегистрировала в парламенте законопроект о выходе Молдовы из СНГ. По мнению либералов, Россия нарушила соглашения, принятые Содружеством, поддерживая "сепаратистский режим в Приднестровье" и сохраняя свои войска в регионе.