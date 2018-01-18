Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Додон может пойти на парламентские выборы по спискам ПСРМ

    18.01.2018 11:46 TVC21 Новости - Политика

    Президент Игорь Додон не исключает возможность пойти на парламентские выборы в ноябре 2018 года по спискам Партии социалистов. Он подчеркнул в ходе передачи Important, что действующее законодательство позволят ему это сделать.

    Игорь Додон, отвечая на вопрос ведущего Георге Гонца о том, возглавит ли он списки социалистов на парламентских выборах, сказал, что посмотрит что скажет народ. «Я не хочу ничего исключать. Во всяком случае, законодательство этого не запрещает и, на протяжении многих предвыборных кампаний, президенты возглавляли списки политических партий», — сказал Додон.

    Он также заявил, что Партия коммунистов после сотрудничества с Демпартией не имеет политического будущего. «Партия коммунистов после сотрудничества с Демократической партией была разрушена. Её практически нет в предпочтениях избирателей, у них практически нет депутатов, потому что все ушли в Демпартию, а после этого забрали и офис. Издевательство. Поиздевались над ними, а потом забрали и дом, офис», — заявил глава государства.

    По словам Додона, он твердо уверен, что левый фланг возьмет большинство на парламентских выборах в 2018 году.

     

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