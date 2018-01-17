Молдавские либералы в преддверии выборов предложили выйти из СНГ

Парламентская фракция Либеральной партии Молдовы зарегистрировала в законодательном органе республики проект постановления о денонсировании Соглашения о создании Содружества Независимых Государств.

Эту инициативу подписали только пятеро либералов, которых в 101-местном парламенте насчитывается всего 9 человек.

При этом, как отмечено в пояснительной записке к документу, «взаимовыгодные экономические отношения с государствами-членами СНГ будут продвигаться и в дальнейшем путем подписания новых двусторонних договоров».