Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Молдавские либералы в преддверии выборов предложили выйти из СНГ

    17.01.2018 14:25 TVC21 Новости - Политика

    Парламентская фракция Либеральной партии Молдовы зарегистрировала в законодательном органе республики проект постановления о денонсировании Соглашения о создании Содружества Независимых Государств.

    Эту инициативу подписали только пятеро либералов, которых в 101-местном парламенте насчитывается всего 9 человек.

    При этом, как отмечено в пояснительной записке к документу, «взаимовыгодные экономические отношения с государствами-членами СНГ будут продвигаться и в дальнейшем путем подписания новых двусторонних договоров».

    Обновлено ( 17.01.2018 14:36 )  

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