Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Сильвия Раду: Город должен быть адаптирован к потребностям людей с ограниченными возможностями
    Фото: TVC21 Проект «Кишинев для всех» обсуждался на встрече временно исполняющего обязанности генпримара Сильвии ...
    38
    Тэнасе надеется на поддержку политиков и общества в проведении реформ
    Министр юстиции Александру Тэнасе готов провести долгожданную реформу, но для этого необходима политическая воля. ...
    83
    Адриан Канду: Уверен, что новые министры будут работать эффективно
    Фото: TVC21 Многое предстоит сделать для улучшения качества жизни в стране, поэтому новый состав правительства должен ...
    287
    Россия оставляет за собой право ответить на дискриминацию российских СМИ в Молдове
    Россия оставляет за собой право ответить на дискриминацию российских СМИ в Молдове. Об этом заявила официальный представитель ...
    123
    Андриан Канду промульгировал закон о борьбе с иностранной пропагандой
    Председатель парламента Андриан Канду, временно исполняющий обязанности президента по решению Конституционного суда, ...
    227
    Кирилл Габурич: Я хочу работать открыто, и не потерплю коррупцию или серые схемы
    Фото: TVC21 Новоиспеченный министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич принес присягу в государственной ...
    513
    Бензин и дизтопливо подорожают
    Национальное агентство по регулированию в энергетике установило новый плафон цен на бензин и дизельное топливо на предстоящие ...
    312
    КС требует уголовно наказывать тех, кто не исполняет конституционные обязанности
    Конституционный суд подтвердит обращение, сделанное ранее парламенту, в котором просил урегулировать ответственность, ...
    747
    В Госдуме пригрозили ответными мерами на запрет российских новостей в Молдове
    Решение Конституционного суда РМ о законе об изменении кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в ...
    330
    Павел Филип: Республика Молдова готова к многочисленным инвестициям
    Республика Молдова готова к многочисленным инвестициям, как со стороны местных инвесторов, так и со стороны иностранных. ...
    915

    • Тэнасе надеется на поддержку политиков и общества в проведении реформ

    12.01.2018 16:24 TVC21 Новости - Политика

    Министр юстиции Александру Тэнасе готов провести долгожданную реформу, но для этого необходима политическая воля.

    Говоря о грядущих изменениях, бывший судья Конституционного суда заявил, что он проведет пресс-конференцию на следующей неделе, во время которой расскажет о последующих шагах.

    "Я думаю, что уместно говорить о правосудии как таковом, и на следующей неделе я обнародую обширный проект мер на последующие семь-восемь месяцев - самый плодотворный период моего мандата. Я надеюсь получить политическую поддержку и поддержку общества для ряда мер, которые я хочу инициировать", - заявил Тэнасе на первом заседании правительства.

     

    Напомним, что Александру Тэнасе был министром юстиции в период с сентября 2009 года по май 2011 года. Он является членом Венецианской комиссии с июня 2017 года. Срок мандата Тэнасе в качестве председателя Конституционного суда истек в мае 2017 года, где он работал с 2011 года, когда покинул пост министра юстиции.

     

      cliven

      mednews

      damicom

      silca