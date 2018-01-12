Тэнасе надеется на поддержку политиков и общества в проведении реформ

Министр юстиции Александру Тэнасе готов провести долгожданную реформу, но для этого необходима политическая воля.

Говоря о грядущих изменениях, бывший судья Конституционного суда заявил, что он проведет пресс-конференцию на следующей неделе, во время которой расскажет о последующих шагах.

"Я думаю, что уместно говорить о правосудии как таковом, и на следующей неделе я обнародую обширный проект мер на последующие семь-восемь месяцев - самый плодотворный период моего мандата. Я надеюсь получить политическую поддержку и поддержку общества для ряда мер, которые я хочу инициировать", - заявил Тэнасе на первом заседании правительства.

Напомним, что Александру Тэнасе был министром юстиции в период с сентября 2009 года по май 2011 года. Он является членом Венецианской комиссии с июня 2017 года. Срок мандата Тэнасе в качестве председателя Конституционного суда истек в мае 2017 года, где он работал с 2011 года, когда покинул пост министра юстиции.