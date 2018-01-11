Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Адриан Канду: Уверен, что новые министры будут работать эффективно

    11.01.2018 13:39 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Многое предстоит сделать для улучшения качества жизни в стране, поэтому новый состав правительства должен превзойти ожидания граждан. Об этом заявил председатель парламента Андриан Канду.

    На церемонии принятия присяги в среду семью новыми членами правительства он сказал, что правительству следует руководствоваться тремя основными принципами: ведомства должны функционировать в соответствии с законом, чиновники - испытывать чувство долга и уважения перед людьми, а также быть профессионалами.

    Канду считает, что правительству премьер-министра Павла Филипа удалось стабилизировать экономическую ситуацию в стране и начать сложные реформы, а новый состав кабинета министров способен завершить начатые проекты и инициировать новые.

    Премьер в свою очередь отметил, что наступивший 2018 г. будет сложным для страны из-за предстоящих парламентских выборов, однако правительство будет делать все возможное, чтобы выполнять свои обязанности, несмотря на любые политические события.

    "Уверен, что новые министры будут работать эффективно, а правительству удастся и дальше быть в стороне от политических полемик и диспутов, как это было на протяжении двух лет. Мы должны сконцентрироваться на задачах исполнительной власти, на нуждах граждан", - сказал он.

    По словам премьера, несмотря на оставшееся до выборов время - менее года, новые министры обладают достаточным опытом для выполнения поставленных задач и смогут сказать, что сделали все возможное для улучшения жизни граждан.

     

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