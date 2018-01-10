Кирилл Габурич: Я хочу работать открыто, и не потерплю коррупцию или серые схемы

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Новоиспеченный министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич принес присягу в государственной резиденции.

В своем обращении к своим подчиненным он отметил, что не потерпит коррупции.

«Министерство экономики является одним из самых важных министерств в Молдове. От него зависит развитие, инфраструктура, объем инвестиций и климат в бизнес-среде Республики Молдова. Внутри страны мы имеем политическую поддержку, а внешне нас поддерживают зарубежные партнеры. Я хочу работать открыто, и не потерплю коррупцию или серые схемы», - сказал Габурич.